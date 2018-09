Gediegene Jubiläumsfeier

Generalvikar Richard Lehner verteilt an der Messe die heilige Kommunion. Foto: Walliser Bote

Das Martinsheim mit seinen Verantwortlichen und den derzeit 105 Bewohnern konnte am Sonntag sein 40-jähriges Bestehen feiern. Gleichzeitig warf Stiftungsratspräsident Franz Schmid einen Blick in die nahe Zukunft: Bereits am 5. November soll mit dem Erweiterungsbau begonnen werden.

Rund 34 Millionen Franken kostet das Gesamtprojekt, das in den nächsten vier Jahren realisiert werden soll. Die Hälfte davon wird durch die Gemeinde, den Kanton sowie Subventionen und Sponsoren sichergestellt. Franz Schmid kam auch die Anfänge des Heims zu sprechen, dessen Spatenstich im Mai 1976 erfolgt war. Genau vor 40 Jahren am 9. September wurde es eingeweiht.

Begonnen hatte die Feier mit einer heiligen Messe, gehalten von Generalvikar Richard Lehner und Visps Pfarrer Pascal Venetzt. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Jodelchor Balfrin Visp.

Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten überbrachte die Grussbotschaft des Kantons und wünschte den Verantwortlichen wie den Heimbewohnern und Mitarbeitern eine möglichst stressfreie Zeit während des Umbaus. Visps Vizepräsident Christoph Föhn schenkte Franz Schmid einen Bauhelm, um die Bauzeit möglichst schadlos zu überstehen. Georges Schmid, Burgerpräsident Visp, schloss den Reigen der Redner an der Feier vor zahlreich geladenen Gästen.

