«Kamov» schwebte über Fiesch

Am kommenden 7. Dezember nimmt der Fiescher ÖV-Hub seinen Betrieb auf. Und damit auch die neue 10er-Gondelbahn auf die Fiescheralp. Am Donnerstag wurden per Spezialhelikopter die 13 Stützmasten installiert.

Zum Einsatz kam der Schwerlasthelikopter «Kamov», ein russisches Modell. Über 90 Rotationen war nötig, um sämtliche Elemente der 13 Stützmasten zu installieren. Der Spezialhelikopter verteilte auf dem Trassee nicht weniger als 270 Tonnen Material.

«Diese Arbeiten verlangen unglaubliche Koordination und Präzision», so Valentin König, CEO der Aletsch Bahnen. Die Teams am Boden standen in ständigem Kontakt mit dem Piloten. Jeder Handgriff musste sitzen.

Sehen Sie im Video wie der «Kamov» die Elemente der Stützmasten auf die Fiescheralp flog.

