Hiesiges Gewerbe wirbt für lokale Alternativen

Der Notstand trifft auch das hiesige Gewerbe. Lokale Geschäfte werden geschlossen. Deshalb disponieren einige Betreiber um und hoffen auf Unterstützung durch Kaufentscheidungen für lokale Produkte.

Wegen der Corona-Pandemie muss nun auch das lokale Gewerbe zu Hause bleiben und ihr Geschäft schliessen.

Einige versuchen auf kreative Art und Weise trotzdem für die Leute da zu sein, sei es online oder telefonisch. «Bevor Sie also im Internet via grosse Versandhäuser Ihre Einkäufe erledigen, informieren Sie sich ob es eine lokale Alternative gibt oder warten Sie mit nicht notwendigen Beschaffungen bis nach der Krise», heisst es in einer Mitteilung.

pd/wn

19. März 2020, 14:31

