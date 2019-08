Der Donnerstag am OAG

Das Openair Gampel kommt langsam aber sicher in die Gänge: Nicht nur das Wetter heizt den zahlreichen Besuchern ein – auch Bands wie «I Don't Know How But They Found Me» oder «The Rising Lights» haben ihren Teil dazu beigetragen.

Es ist erst Donnerstag, der erste Tag des diesjährigen Openair Gampel – die Party aber ist bereits in vollem Gange. Die Besucher sind längst nicht nur vor den Bühnen anzutreffen: Viele sind in den zahlreichen Bars und Festzelten anzutreffen. Andere haben den Schritt aus dem Camping, den sie in den nächsten Tagen ihr Heim nennen dürfen, noch nicht gewagt.

Nachdem die Unterwalliser Rapperin KT Gorique das Openair Gampel gebührend eröffnet hat, warten die meisten Besucher gespannt auf die Headliner Parkway Drive, Royal Republic und Bonez MC & RAF Camora. Getanzt wird anschliessend – ganz nach dem Motto «Iischi Party» – bis die Wolken wieder lila sind.

