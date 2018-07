Johnson&Johnson will Synthes-Werk in Raron an US-Firma abtreten

Johnson&Johnson will fünf Produktionsstätten in der Schweiz an das US-amerikanische Unternehmen Jabil abtreten. Darunter auch den Standort Raron. Die Mitarbeitenden sollen von Jabil weiterbeschäftigt werden. Foto: Walliser Bote

Das Grossunternehmen Johnson&Johnson, zu der auch die DePuy Synthes in Raron zählt, und das US-amerikanische Unternehmen Jabil, ein Anbieter von Fertigungsdienstleistungen, streben eine neue strategische Zusammenarbeit ab. Fünf Johnson&Johnson-Produktionsstätten in der Schweiz sollen dabei auf Jabil übertragen werden. Darunter auch das Werk in Raron.

Wie Johnson&Johnson (JJMDC) in einer Mitteilung schreibt, sollen die Mitarbeitenden aus der Produktion der im Rahmen des verbindlichen Angebots bestimmten Portfolios auf Jabil übertragen und von Jabil beschäftigt werden. JJMDC beabsichtigt demnach, fünf Produktionsstätten samt Mitarbeitenden gestaffelt zu übertragen. Dies soll innerhalb von neun bis zwölf Monaten geschehen. Auch das Synthes-Werk in Raron ist von dieser Massnahme betroffen.

Keine Entlassungen vorgesehen

JJMDC informierte am Donnerstag die Mitarbeitenden in der Produktion über die angestrebte Zusammenarbeit mit Jabil. Nach dessen Annahme würde JJMDC die seit zwölf Jahren bestehende Beziehung zu Jabil verlängern, um die eigene Führungsposition in der Entwicklung von Medizinprodukten mit den branchenführenden Fertigungs- und Lieferkettenlösungen von Jabil zu kombinieren und eine Reihe von Produkten in den Geschäftsbereichen Ethicon Endo-Surgery und DePuy Synthes von JJMDC herzustellen.

Die neue Zusammenarbeit soll eine straffere, agilere und flexiblere Lieferkette gestalten und es ermöglichen, Mittel zu finden, um sie in Kundenlösungen zu investieren und das Wachstum voranzutreiben, lässt Johnson&Johnson mitteilen.

Über 180'000 Mitarbeitende

Jabil ist ein US-amerikanischer Anbieter von Fertigungsdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar pro Jahr. Das Unternehmen beschäftigt an 100 Standorten in 29 Ländern insgesamt 180'000 Mitarbeitende und ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen.

pd/msu

19. Juli 2018, 14:47

