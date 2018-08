Kaltfront beendet kurze Spätsommerphase

Der heutige Dienstag und auch der Mittwochmorgen stehen nochmals ganz im Zeichen des Sommers. Im Laufe des Mittwochs sorgt eine Kaltfront im Norden jedoch für ein jähes Ende der Wärmephase. Mit der Störung kommt morgen Nachmittag turbulentes Wetter auf.

Wie MeteoNews mitteilt, feiert der Sommer nur ein kurzes Comeback. Mit einer südwestlichen Höhenströmung haben sehr warme Luftmassen den Alpenraum erreicht. Heute Dienstag scheint mit Hochdruckeinfluss in der ganzen Schweiz grösstenteils die Sonne. Damit werden die Temperaturen auf sommerliche Werte von 25 bis 29 Grad getrieben, im Süden und Wallis liegen über 30 Grad drin.

Auch der Mittwoch startet mit viel Sonnenschein und es sollte bis zur Mittagszeit noch grösstenteils trocken sein. Aus Westen nehmen die Wolken im Tagesverlauf im Vorfeld einer Kaltfront jedoch zu und entlang des Juras sind um die Mittagsstunden die ersten Niederschläge und Gewitter zu erwarten. Im Laufe des Nachmittags und zum Abend hin breiten sich Regengüsse und Gewitter nach Osten aus, wobei diese lokal auch kräftig ausfallen können. Zudem frischt der Südwest- bis Westwind deutlich auf. Vor der Front steigen die Temperaturen nochmals auf Werte von 26 bis lokal 30 Grad an. Im Süden merkt man davon nur wenig. Abgesehen von einzelnen Gewittern zum Abend hin im Nordtessin bleibt es morgen oftmals sonnig und heiss.

Nachdem in der Nacht auf Donnerstag weitere Schauer und auch Gewitter auftreten, zeigt sich der Donnerstag voraussichtlich wechselhaft, besonders den Bergen entlang fallen Niederschläge. Von Westen her werden die Auflockerungen am Nachmittag zahlreicher. Es ist allerdings mit 20 bis 23 Grad deutlich weniger warm als noch zuletzt. Der Freitag wird unbeständig mit vielen Wolken, wiederum gibt es vor allem den Bergen entlang Regen. Aber auch sonst dürfte sich die Sonne nicht all zu oft zeigen, das Thermometer bleibt bei 17 bis 21 Grad stehen. Am Wochenende bessert sich das Wetter wieder.

pd/map

28. August 2018, 13:00

Artikel teilen