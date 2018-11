Lonza verkauft Wasserbehandlungsgeschäft für 630 Millionen Dollar

Lonza trennt sich von seiner Sparte mit Produkten zur Wasserbehandlung. Die Unternehmenseinheit Water Care wird an die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity verkauft.

Der Verkaufspreis beträgt 630 Millionen US-Dollar, wie Lonza am Donnerstag mitteilte. Dabei sei noch in Diskussion, ob das Geschäft in Frankreich in diese Transaktion auch einbezogen werde. Die Vereinbarung solle im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

"Durch diese Veräusserung verstärken wir unseren strategischen Fokus auf unsere drei Grundpfeiler im Healthcare Continuum - Pharma & Biotech, Consumer Health und Consumer & Resources Protection", wurde Lonza-Chef Richard Ridinger in der Mitteilung zitiert.

Lonza hatte die Einheit bereits im Mai auf den Prüfstand gestellt und hatte eine Investmentbank beauftragt, alle strategischen Optionen zu prüfen. Das Geschäft war 2011 von Arch Chemicals übernommen worden und bietet Produkte für die Wasseraufbereitung an, etwa für die Pflege privater Swimmingpools oder für die Wasseraufbereitung von Industriefirmen oder von Gemeinden.

Keine Stellen in der Schweiz betroffen

Water Care mit rund 1'200 Mitarbeitenden hat seinen Hauptsitz in Alpharetta im US-Bundesstaat Georgia und verfügt über sechs Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Südafrika sowie Vertriebsstandorte in allen Regionen der Welt.

Da es keine Produktionsstandorte in der Schweiz gebe, seien hierzulande auch keine Stellen von dem Verkauf betroffen, erklärte Lonza auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Man gehe derzeit davon aus, dass Platinum Equity alle Standorte und Arbeitsplätze erhalte.

Der neue Eigentümer Platinum kündigte bereits an, Water Care wie auch alle anderen Unternehmen im Portfolio als eigenständiges Unternehmen weiterzuführen. Die Führungsmannschaft soll das Geschäft weiterhin leiten.

01. November 2018, 08:02

