Neue Parkuhren in Brig-Glis

Die in die Jahre gekommenen Parkuhren der Stadtgemeinde Brig-Glis werden in den nächsten Jahren ihr Lebensende erreichen. Wie die Stadtpolizei mitteilen lässt, werden aus diesem Grund ab Montag an der Bahnhofstrasse die Parkuhren entfernt und zu Testzwecken durch Geräte der neuesten Generation ersetzt.

Ziel ist es, bis ins Jahr 2020 alle Parkuhren auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Brig-Glis mittels Geräten der neuesten Generation und deren Bezahlmöglichkeiten zu ersetzen.

Die neuen Parkuhren an der Bahnhofstrasse können neben Hartgeld auch mittels den gängigsten Kreditkarten bedient werden. Die Uhr ist mit einem Kontaktlos-Leser ausgerüstet. Der Kunde braucht nur seine Karte an den Kontaktlos-Leser zu halten und die Karte und das Lesegerät treten via Funk-Technologie in Verbindung. Die Bezahlung ist im Nu erledigt. Jede Transaktion wird einmalig verschlüsselt. Nach erfolgreicher Testphase soll das Bezahlen via App auf dem Smartphone ebenfalls ermöglicht werden.

04. November 2018, 16:18

