«Parade» ist Rinder-Meisterin

Ringkuhkampf | 39 Tiere kämpften am Rinderlistächfäscht in Susten

Drittklassierte in der Gruppe B: «Tilana» aus der Stallung der Gebrüder Jäger in Turtmann. Foto: Renate Ruffiner

Insgesamt 39 Tiere sind am Sonntag anlässlich des Rinderlistächfäschts in der Industriezone in Susten aufgeführt worden. «Parade» von Karin und Nando Matter aus Susten vermochte sich gegen ihre Konkurrentinnen durchzusetzen.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Ringkuhkämpfen im Wallis, bei denen mehrere Tiere gleichzeitig gegeneinander antreten, wird beim Rinderlistächfäscht in Leuk-Susten jeweils in direkten Duellen im Cup-System gegeneinander gekämpft. Während den Ausscheidungsdurchgängen, die am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr in Angriff genommen wurden, duellierten sich im Ring jeweils acht Rinder. Die Paarungen wurden zuvor von der Jury ausgelost.

Sowohl die Sieger-Rinder als auch die Verlierer-Tiere traten am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr sodann zu den Finaldurchgängen in den Gruppen A und B an. In der Gruppe A, in der insgesamt zehn Tiere aufgeführt wurden, ging «Parade» von Karin und Nando Matter aus Susten als Siegerin hervor. Bei zehn Rindern in der Gruppe B reüssierte «Moustique», ebenfalls aus der Zucht von Karin und Nando Matter aus Susten.

Rund 400 Zuschauer wohnten den teils sehr hartnäckigen Kämpfen bei.

Rangliste

Gruppe A

«Parade», Matter Nando und Karin, Susten. «Schogga», Matter Nando und Karin, Susten. «Bijou», Ittig Adrian, Susten. «Surprise», Stallung Bumann und Furrer, Staldenried/Saas-Grund. «Tanja», Gebrüder Jäger, Turtmann.

Gruppe B

«Moustique», Matter Nando und Karin, Susten. «Viking», Matter Nando und Karin, Susten. «Tilana», Gebrüder Jäger, Turtmann. «Baronia», Kuonen Guido, Guttet. «Dora», Stallung Zumofen und Gattlen, Turtmann.

14. Oktober 2018, 17:55

