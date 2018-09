Per Virtual-Reality-Spiel Leben retten

Die Kantone des Konkordats Romandie-Bern-Tessin haben eine weitere Kampagne zum Thema Sicherheit lanciert. Sie soll Fussgänger, welche am Strassenrand entlanglaufen, darauf hinweisen, sichtbare und helle Kleidung zu tragen – ein Virtual-Reality-Erlebnis verdeutlicht dies am Comptoir Suisse in Lausanne.

Die französischsprachige und die Tessiner Polizei hat sich für ihre zweite gemeinsame Strassenpräventionskampagne «Be permanently visible» an die Firma Digital Kingdom aus Vevey gewendet, um ein Virtual-Reality-Spiel zu entwickeln, in dem die Spieler, in die Rolle eines Fussgängers schlüpfen.

In einem Fall trägt der virtuelle Spieler dunkle Kleidung. Er wird von Autofahrern nicht wahrgenommen und schliesslich von einem Auto angefahren. In einem zweiten Fall wird der Spieler in heller Kleidung auftreten. Auf diese Weise kann er von den Verkehrsteilnehmern frühzeitig wahrgenommen werden und so sein Leben retten. Den Spielern soll dabei bewusst werden, wie wichtig Sichtbarkeit im Strassenverkehr ist.

Am Comptoir Suisse in Lausanne testen

Das Virtual-Reality-Spiel wird am Comptoir Suisse in Lausanne vorgestellt, welches am kommenden Freitag, 14. September, beginnt und bis Sonntag, 23. September, dauert. Während der gesamten Veranstaltung hat man die Möglichkeit, dieses Spiel am Stand der französischsprachigen Kantonspolizeien und der Kantonspolizei Tessin zu testen. Zwei Virtual-Reality-Einrichtungen werden zur Verfügung stehen, damit Jung und Alt dieses neue Konzept der Prävention entdecken können.

Die Westschweizer und Tessiner Polizeikorps werden mit einem Set mit der gesamten Ausrüstung für den Aufbau des Virtual-Reality-Spiels beliefert. Sie können es also bei verschiedenen Veranstaltungen einsetzen. Dieses Gerät wird einfach zu bedienen und leicht zu transportieren sein. Das Spiel ist in allen drei Landessprachen verfügbar.

Diese Aktion wurde vom Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) finanziert. Das Spiel ist Teil einer breit angelegten Kampagne zur Sensibilisierung der Bevölkerung. «Made Visible» ist eine nationale Verkehrssicherheitskampagne zum Thema Sichtbarkeit, unter der Verantwortung des TCS mit Mitteln des FVS.

12. September 2018, 10:33

