«Der Rücktritt war der richtige Entscheid»

Einen Tag nach der Abstimmung über das Kurtaxenreglement 2.0 wirft der Verwaltungsratspräsident der Aletsch Arena AG das Handtuch. Die Weiterentwicklung sei so vorerst gestoppt.

Vier Tage nach dem Entscheid, als Verwaltungsratpräsident der Aletsch Arena AG zurückzutreten, schaut Florian Ruffiner nüchtern auf das Geschehene zurück. Für ihn ist das Nein zum Kurtaxenreglement 2.0 ein Stopp in der Weiterentwicklung der Region. Der Rücktritt sei der richtige Entscheid.

Am Dienstagabend schickte die Urversammlung von Bettmeralp das langerarbeitete Kurtaxenreglement für die Aletsch Region bachab. Drei Jahre Arbeit einfach so dahin. «Ich kann nicht über mehrere Jahre propagieren, was richtig und wichtig wäre für die Destination und diese signalisiert dann, dass sie es anders sieht. Das Tempo und die Richtung haben für mich so nicht mehr gepasst."

Vor allem die Interessensgemeinschaften und die ältere Generation stimmten am Dienstagabend gegen das Kurtaxenreglement 2.0. Das Paradoxe dabei: 2012 wurde die Aletsch Arena AG auf dem Bettmerhorn gegründet. Ruffiner zweifelt nicht an der Aletsch Arena und deren Potential die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. Es gehe auch ohne ihn und er macht einen sportlichen Vergleich: «Bei einem Trainerwechsel spielt eine Mannschaft trotzdem weiter.»

