Saas-Almagell im Jodelfieber

Mit Stolz kann der Jodlerklub «Antrona» dieses Jahr auf sein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Dies beging er am Freitagabend mit einem Jubiläumsfest und der Taufe einer neuen CD. Heute Samstag veranstaltet er das 60. Walliser Jodlertreffen mit über 400 Akteuren.

31 jodlerbegeisterte Sänger schrieben sich im Herbst 1994 in die Präsenzliste der Gründungsversammlung ein. René Zurbriggen nahm das Pflichtenheft des ersten Präsidenten in die Hand und Daniel Föhn lud gleich zur ersten Probe ein. Das zur Gründung des Klubs, der am Freitag sein Jubiläum feierte.

Heute Samstag findet in Saas-Almagell das traditionelle Walliser Jodlertreffen mit Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen statt. 14 Jodlerklubs und viele Alphornbläser wie Fahnenschwinger der Walliser Jodlervereinigung nahmen am Umzug um 12.00 Uhr teil. Anschliessend folgte ab 13.00 Uhr der Festakt auf dem Dorfplatz. Ab 14.00 Uhr folgen die Konzertvorträge in der Kirche und auf dem Dorfplatz. In der Kirche begehen die Jodler um 17.30 Uhr eine Jodelmesse.

10. August 2019, 12:49

