Täter gefasst, Zylinder verschwunden

Am 18. Dezember wurde in einem diagnostischen Institut in Sitten das Fehlen eines Zylinders mit einer Substanz für radiologische Untersuchungen festgestellt (Scannen, Krebsbehandlung et cetera). Die Person, die diesen entwendet hat, wurde inzwischen von der Polizei identifiziert und angehalten.

Die Untersuchungen und eingesetzten Mittel der Polizei ermöglichten es, den Täter zu identifizieren und in der Folge anzuhalten, teilten die Verantwortlichen der Kantonspolizei am Freitag mit. Es handle sich um einen 58-jährigen Walliser. Der Mann sei am 15. Januar in Martinach angehalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesetzt worden.

Substanz in Behälter hat gefährliche Wirkung verloren

Der Zylinder wurde bislang nicht gefunden. Da aber die Wirkung der Substanz nach rund 70 Stunden nicht mehr gleich sei, stelle diese für die Bevölkerung inzwischen keine Gefahr mehr dar, erklärt ein Kommunikationsverantwortlicher auf Anfrage. Zudem könne der Behälter nur mit Spezialwerkzeug geöffnet werden. Er sei rund 15 Kilo schwer und weise einen Durchmesser von 15 Zentimeter sowie eine Höhe von 30 Zentimeter auf.

Der Zylinder ist seit Dienstagmorgen, 18. Dezember verschwunden (1815.ch berichtete).

pd/tma

08. Februar 2019, 09:56

