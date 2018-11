Spatenstich für eine 6,4 Millionen Investition

Wirtschaft/Sport | Das Golfhotel in Leuk kommt

Am Donnerstagnachmittag erfolgte der Spatenstich, in einem Jahr soll der Bau des neuen Golfhotels beim Golfplatz Leuk stehen. Gemeinsam mit einem neuen Clubhaus.

Das Hotel wird 36 Betten in 18 Doppelzimmern auf Dreisterne-Standard aufweisen, das standesgemässe Clubhaus wird neben allen üblichen Angeboten auch ein Restaurant mit über je 100 Innen- und Aussenplätzen umfassen. Die Golf Leuk AG wird das Projekt realisieren, der Golfclub in der Folge als Mieter und Betreiber auftreten. AG und Club arbeiten eng zusammen und verfügen mit Clubmanager Guisy Abatemarco über einen Mann, der die Fäden zusammenzuhalten weiss. In das Projekt werden 6,4 Millionen Franken investiert. Die Finanzierung ist gesichert.

Clubrestaurant und Golfhotel werden selbstverständlich auch allen anderen Gästen offen stehen. Die Initianten sehen im Projekt einen Beitrag für die Angebotserweiterung im Walliser Talgrund, insbesondere natürlich im Sommer.

08. November 2018, 18:52

