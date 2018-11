Neuanfang für das Bergrestaurant Stafelalp in Zermatt

Am 22. Dezember 2018 eröffnet das Bergrestaurant Stafelalp oberhalb von Zermatt mit Blick auf die Nordwand des Matterhorns. Nach dem Brand im April dieses Jahres freut sich Pächterin Sarah Schwarzenbach auf einen Neuanfang mit ihrem Team.

Die Stafelalp am Fusse des Matterhorns befindet sich auf 2200 Metern über Meer und ist von Zermatt aus auf dem Matterhorn Trail oder von der Steilbahnstation Schwarzsee erreichbar. Das Bergrestaurant Stafelalp ist am 13. April 2018 einem Brand zum Opfer gefallen und konnte nicht mehr gerettet werden

Provisorium für drei Jahre

Seit dem 5. Oktober 2018 ist ein Provisorium im Bau, das am 22. Dezember 2018 eröffnet wird. Dieses wird für mindestens drei Jahre bestehen bleiben, bis das Bergrestaurant Stafelalp an seiner ursprünglichen Stelle wieder aufgebaut und in Betrieb genommen wird. «Wir freuen uns riesig über diesen Neubeginn und sehen positiv in die Zukunft», sagt Pächterin Sarah Schwarzenbach. Das Restaurant befindet sich direkt an der Piste und inmitten des Wanderweg- und Mountainbike-Netzwerks in Zermatt.

Die Stafelalp gehört zusammen mit dem Boutique Hotel Matthiol sowie den Matthiol Serviced Apartments zu Maisons Matthiol. Dieser Verbund wurde 2017 von Schwarzenbach lanciert und vereint die drei Betriebe unter einem gemeinsamen Dach.

Das Bergrestaurant Stafelalp besteht komplett aus Holz und setzt auf natürlich Akzente. Auf der Sonnenterrasse finden 150 Personen Platz, und im Gebäude hat es 90 Plätze. Das Provisorium ist saisonal von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Geführt wird das Provisorium von der 26-jährigen Sabrina Visinoni. Die Gastgeberin führt das Restaurant mit viel Herzblut und hat 15 Mitarbeitende unter sich.

13. November 2018, 11:27

