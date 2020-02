Steinschlag verschüttet Strasse Turtmann-Eischoll

Wenn alles optimal verläuft, kann die Strasse am Samstagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Foto: zvg

Bevor die Strasse geräumt werden kann, sind am Samstagmorgen Sicherheitssprengungen notwendig. Foto: zvg

Gemäss Edy Abgottspon, zuständiger Strassenmeister für den Streckenabschnitt, verschütteten rund 200 Kubikmeter Schutt die Strasse zwischen Eischoll und Turtmann am Samstagabend gegen 18 Uhr. Foto: zvg

Seit Freitagabend ist die Strasse Eischoll-Turtmann erneut wegen eines Steinschlags gesperrt.

Gemäss Edy Abgottspon, zuständiger Strassenmeister für den Streckenabschnitt, verschütteten rund 200 Kubikmeter Schutt die Strasse am Freitagabend gegen 18 Uhr. «Bevor die Strasse geräumt werden kann, sind am Samstagmorgen Sicherheitssprengungen notwendig. Wir hoffen, dass danach mit der Räumung des Schutts von der Strasse begonnen werden kann. Wenn alles optimal verläuft, kann die Strasse am Samstagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden.»

Laut Abgottspon ereignete sich der Steinschlag im Tännbach an der selben Stelle, wo bereits vor zwei Wochen ein Ereignis für die Sperrung der Strasse Turtmann-Eischoll sorgte.

zen

15. Februar 2020, 10:58

Artikel teilen