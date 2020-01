Überraschender Abgang

An der GV im Restaurant Emshorn in Oberems: Die abtretende Präsidentin Belinda Bammatter mit dem neuen Präsidenten Willi Stocker. Foto: mengis media

Nach nur einem Jahr als Präsidentin des Oberwalliser Metzgermeister Verbands hat die Natischerin Belinda Bammatter ihr Amt wieder abgegeben. Ihr überraschender Rücktritt kommt in einem Moment, in dem der Verband bereits von anderen Sorgen gebeutelt wird. Der bisherige Vizepräsident Willi Stocker übernimmt neu das Präsidium.

Der bisherige Vizepräsident Willi Stocker sagte: «Wir vom Vorstand waren selber überrascht, dass Belinda Bammatter zurücktritt.» Es habe weder Streit noch persönliche Anfeindungen gegeben, welche Präsidentin Bammatter zu ihrem unerwarteten Schritt veranlasste. Am vergangenen Montag habe man noch eine Vorstandssitzung abgehalten, am Mittwoch habe Bammatter ihren Entscheid mitgeteilt. Neu in den fünfköpfigen Vorstand gewählt wurde an der Generalversammlung in Oberems Fabian Molinari.

Stocker gab zu verstehen, dass weiter am Image des Metzgers und dem Produkt Fleisch gearbeitet werden müsse: «Fleisch ist ein Genussmittel.» Es gelte, den Trend nach immer mehr vegetarischen Menues auf den Speiseplänen an Schulen oder etwa beim Militär aufzuhalten.

26. Januar 2020, 14:07

