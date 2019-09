Fünf Gemeinden betroffen

Der Kanton fordert die Wähler auf, die erhaltenen Wahlunterlagen genau anzuschauen. Und die Listen nachzuzählen. Bis jetzt sind fünf Gemeinden bekannt, die unvollständige Wahlunterlagen zugestellt bekamen.

Es ist an Peinlichkeit nur schwer zu überbieten. Aufgrund eines technischen Problems in der beauftragten Druckerei hat der Kanton fehlerhafte Wahlhefte an die Gemeinden verschickt. In manchen Unterlagen fehlen Listen gewisser Parteien, andere wiederum sind doppelt enthalten. Im Oberwallis sind Stalden (200 falsche Hefte) und Naters (ein Fall bekannt) betroffen. Nachdem diese Zeitung darüber berichtet hat, reagiert nun auch der Kanton.

Neben den genannten Gemeinden im Oberwallis wurden auch in den Gemeinden Crans-Montana, Liddes und Miège fehlerhafte Wahlzettelhefte gemeldet, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Freitag. Noch vor einer Woche beteuerte der zuständige Dienstchef Maurice Chevrier gegenüber dem «Walliser Boten», dass allein die Gemeinde Stalden betroffen sei.

Gemäss Angaben der Druckerei soll die Anzahl der betroffenen Wahlbüchlein gering sein. Seitens Kanton bedauert man den Fehler. Gleichzeitig fordert der Staat die Wählerinnen und Wähler nun auf, sich zu vergewissern, dass ihr Wahlbüchlein für die Nationalratswahlen den leeren amtlichen Wahlzettel sowie die 40 offiziell hinterlegten Listen enthält. Sollte dies nicht der Fall sein, hält man die Bürger an, das Wahlbüchlein bei der Gemeindeverwaltung gegen ein neues auszutauschen.

David Biner

27. September 2019, 16:37

