Vorsichtsmassnahmen für die März-Session des Grossen Rates

Coronavirus | Für die Session vom 9. bis 13. März: an Eigenverantwortung appelliert

Kantonsarzt erinnert an allgemeine Verhaltensregeln und ruft Symptome in Erinnerung. Foto: mengis media/Andrea Soltermann

Am 9. März startet die März-Session des Grossen Rates. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus ist der Präsident des Walliser Parlaments an den Kantonsarzt gelangt. Er wollte wissen, ob besondere Massnahmen getroffen werden müssen.

Wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess, empfiehlt der Kantonsarzt, die allgemeinen Verhaltensregeln zu beachten und ruft die Symptome einer allfälligen Infektion in Erinnerung. Die Fraktionspräsidenten seien aufgefordert worden, die Mitglieder ihrer Fraktion zu informieren und an deren Eigenverantwortung zu appellieren.

04. März 2020, 17:22

