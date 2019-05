Valais/Wallis Promotion will mutig in die Zukunft schreiten

An der Generalversammlung von Valais/Wallis Promotion (VWP), die am Donnerstag in der Clinique romande de réadaptation der Suva in Sitten stattfand, kamen rund 130 Teilnehmer zusammen. Beim Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018 standen die Aktivitäten von VWP im Mittelpunkt. Auf der Grundlage der Ergebnisse einer Ende 2018 durchgeführten Imagestudie stellte die branchenübergreifende Vermarktungsorganisation ausserdem ihre Strategie 2021 bis 2024 vor.

Wie es in der Medienmitteilung heisst, stand das Jahr 2018 insbesondere im Zeichen der Schaffung und Vermarktung der Wallis-Erlebnisse. Dank der Kundensegmentierung könne VWP die Motive der Gäste für eine Reise ins Wallis identifizieren und so in enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern destinationsübergreifende Angebote zusammenstellen: Wallis Velo Tour, Weinweg, Skisafari, Weinreisen und Schatzsuche.

Erfolgreicher Videoclip

Weiter sei der virale Videoclip «Der Beweis: Wallis macht süchtig», der sich mit mehr als 2,6 Millionen Klicks rasch verbreitete, ein grosser Erfolg gewesen.

«Wenn wir einen echten Mehrwert für die Walliser Wirtschaft erbringen wollen, müssen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv sein. Wir müssen die Zusammenarbeiten mit unseren Partnern bei der Produktentwicklung und der Vermarktung noch weiter intensivieren», wird Karin Perraudin, VWP-Präsidentin, in der Mitteilung zitiert.

Wallis: kein attraktiver Lebens- und Arbeitsort ​

Auf Grundlage der Erkenntnisse einer Ende 2018 durchgeführten Imagestudie hat VWP seine Strategie 2021 bis 2024 festgelegt. So solle etwa die Marke Wallis durch die Intensivierung der Kommunikationsaktivitäten auf allen verfügbaren Kanälen als Referenzmarke etabliert werden. Zudem solle eine Anzahl von Aktivitäten das Wallis als kreativen und innovativen Kanton hervorheben, da dieser weiterhin in erster Linie für seine touristischen Reize geschätzt, aber noch nicht als attraktiver Lebens- und Arbeitsort wahrgenommen wird. «Das Imagepotenzial und die Stärken unserer Region sind einzigartig. Geleitet von der innovativen Idee der branchenübergreifenden Promotion müssen wir gemeinsam mit unseren Partnern mutig sein und neue Wege gehen», wird VWP-Direktor Damian Constantin zitiert.

Wechsel im Vorstand

VWP nutzte die Gelegenheit, um ein neues Vorstandsmitglied vorzustellen. Nach mehr als fünf Jahren Tätigkeit gibt Markus Hasler, Direktor der Zermatt Bergbahnen AG, seinen Platz an Paul-Marc Julen, Verwaltungsratspräsident von Zermatt Tourismus, ab.

pd/tma

09. Mai 2019, 15:19

