«Waldi» ist tot

«Waldi», eine Kuh der Rasse Original Braunvieh, galt seit einer Woche als vermisst. Nun hat der Viehzüchter Paul Christen die traurige Gewissheit: Das Tier ist tot.

Der Kadaver wurde am Sonntagnachmittag gefunden. Der Landwirt bestätigt auf WB-Anfrage eine entsprechende Meldung von «FM1». Es sei davon auszugehen, dass die Kuh in der Nähe eines Baches ins Straucheln gerieht und einen Hang hinunter rutschte. Am Montag werde er die Bergung des Kadavers in die Wege leiten, sagt Christen.

Eine ganze Woche lang suchte man in der Region Binneralp nach der Kuh. Dies, nachdem man beim Alpabzug am vergangenen Wochenende bemerkt hatte, dass von ihr jede Spur fehlte. Christen wollte gar einen Diebstahl nicht ganz ausschliessen.

Die Kuh der Rasse Original Braunvieh holte sich 2018 an der Olma in St. Gallen den Missentitel. Im Oktober hätte sie ein Jungtier zur Welt bringen sollen. Er sei erleichtert, nun Gewissheit zu haben, sagt Christen nach einer aufreibenden Woche.

22. September 2019, 20:37

