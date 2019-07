Die MG «Gemmi» wurde vor über 200 Jahren gegründet. Damit ist sie die älteste Musikgesellschaft im Oberwallis, die zweitälteste im Kanton Wallis und wohl eine der zehn ältesten der Schweiz.

Die Musikgesellschaft «Gemmi» wurde schon in der napoleonischen Zeit im Jahr 1816 von Pfarrer Josef Antonius Berchtold gegründet. Der damalige Zweck war, wie es hiess, «die Verschönerung der Gottesdienste, Freizeitbeschäftigung der Jugend und Veredelung des Menschen». «Die Musikgesellschaft hatte auch die wichtige Aufgabe, die schon damals zahlreich nach Leukerbad zur Kur angereisten Gäste zu unterhalten», erklärt Jürgen Grichting, Präsident der MG «Gemmi». Bis heute sei dies eine wichtige Aufgabe der ältesten Oberwalliser Musikformation geblieben. Daneben sorgt die «Gemmi» auch für den musikalischen Rahmen bei Gemeindeanlässen und den verschiedenen kirchlichen Festen. «Wir organisieren auch das alljährliche Fest am 1. August auf dem alten Schulhausplatz», so Grichting. Einmal im Jahr findet in Leukerbad zudem ein gemeinsames Konzert mit den Musikformationen von Albinen und Varen statt. Natürlich ist die MG «Gemmi» auch an den grossen Musikfesten dabei. Das Oberwalliser Musikfest wurde letztmals 2016 in Leukerbad durchgeführt. Im kommenden Jahr ist das Bäderdorf Schauplatz des Bezirksmusikfests. Seit einem Jahr wird die Harmoniemusik der 3. Stärkeklasse vom gebürtigen Portugiesen Nelson Valente aus Brämis dirigiert.

Seit 20 Jahren dabei

Heute zählt die MG «Gemmi» 25 Aktivmitglieder. «Circa zwei Drittel unserer Mitglieder wohnen in Leukerbad, darunter auch einige Gastarbeiter. Etwa ein Drittel der Mitglieder sind Heimweh-Badner, die immer noch aktiv im Verein mitmachen und an den Freitagabend-Proben dabei sind, obwohl sie mittlerweile auswärts wohnen und arbeiten», erzählt Grichting. Der 32-Jährige ist seit 20 Jahren Mitglied der MG «Gemmi», drei Jahre davon als Präsident. Er spielt Waldhorn. Im Verein musizieren hat bei der Familie Grichting Tradition: Sein Vater war und ist Musikant und auch sein Grossvater war bereits in der MG «Gemmi» aktiv.

Werbung in den Schulklassen

Wie viele andere Vereine auch hatte die MG «Gemmi» Nachwuchssorgen. «Wir haben deswegen in den letzten drei Jahren einen grossen Effort geleistet, sind in die Schulklassen gegangen, haben gespielt, Instrumente vorgestellt und so Werbung in eigener Sache gemacht», erklärt Grichting. Die Aktion hatte Erfolg: Heute hat die MG «Gemmi» wieder 20 Jugendliche, welche ein Instrument erlernen.

Frank O. Salzgeber

25. Juli 2019, 00:00

Artikel teilen