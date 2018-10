Zwei Personen bei Brand in Sittener Mehrfamilienhaus verletzt

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sitten mussten zwei Personen hospitalisiert werden. Foto: Kantonspolizei Wallis

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in einem Mehrfamilienhaus in Sitten ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden durch den Brand verletzt.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ist der Brand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1:30 Uhr im dritten Stock eines Wohnhauses am Chemin du Vieux-Canal in Sitten ausgebrochen.

Die aufgebotene Stützpunktfeuerwehr Sitten habe das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen können. Während des Einsatzes mussten 45 Personen evakuiert werden. Davon mussten zwei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert werden.

Gegen 3:00 Uhr konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht geklärt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / pan

05. Oktober 2018, 10:07

