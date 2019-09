331 Studierende erhalten ihr Diplom

An der FFHS-Diplomfeier am Samstag in der Briger Simplonhalle überreichte Rektor Michael Zurwerra den 331 Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom. Als Gastredner war der ehemalige Standortleiter der Lonza in Visp, Jörg Solèr, vor Ort und gratulierte den diesjährigen Diplomanden. Insgesamt schlossen im Herbst 2019 206 Absolventinnen und Absolventen aus der gesamten Schweiz ihren Bachelor in Betriebsökonomie, Ernährung und Diätetik, Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen ab. Darunter waren auch die ersten Absolventen des praxisintegrierten Bachelor-Studiums (PiBS) in Informatik. Dieses neuartige Studienmodell beruht auf der Kombination zwischen Studium und Berufspraxis. 32 Personen absolvierten den Master in Business Administration. Im Bereich Weiterbildung konnten 93 Masterdiplome in den Studiengängen Business- und IT-Consulting, Business Law, Gesundheitsförderung, Industrie 4.0, Web for Business, Wirtschaftspsychologie und Business Administration verliehen werden.