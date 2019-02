Kultur Wallis zieht Bilanz

Die Bilanz 2018 erfreut die Verantwortlichen von Kultur Wallis. Denn: Man habe «bis anhin nie erreichten Zahlen» zu verzeichnen. So hätten etwa die Nachfrage nach Informationen und Beratung seitens der Kulturschaffenden oder die Anzahl Teilnehmer an Weiterbildungskursen ein Rekordniveau erreicht.

Der Verein «Culture Valais Kultur Wallis» (CVKW) hat drei Hauptaufgaben: Promotion und Verbreitung, Information und Beratung, Netzwerk und Partnerschafen. «2018 haben die angebotenen Dienste in quantitativer und in qualitativer Hinsicht ein Rekordniveau erreicht», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Online-Kulturagenda des CVKW habe letztes Jahr 2'661 Kulturveranstaltungen angekündigt (wie bildliche Kunst, Kino, Literatur, Kulturerbe, Bühnenkunst, Musik oder Architektur), davon 300 Ausstellungen. An einem einzigen Septemberwochenende von Donnerstag bis Sonntag seien rund 100 Kulturtipps publiziert worden.

Fast 600 Organisationen wie Festivals, Kulturinstitutionen oder Tourismusbüros hätten ihre Veranstaltungen gegenüber rund 20’000 einzelnen Nutzern der Kulturagenda angepriesen. Insgesamt habe die Internetseite 118'000 Nutzer registriert; doppelt so viel wie 2013.

Im Bereich Kulturvermittlung seien mit Unterstützung der Dienststelle für Kultur 57 Künstler unterstützt worden, namentlich an Künstlerbörsen, Festivals wie «Zermatt Unplugged» oder Ausstellungen wie dem «Salon du livre» in Genf.

306 Personen hätten an 14 Tages- oder Halbtages-Weiterbildungskursen in den Bereichen Finanzierung, Kommunikation, Urheberrechte, Vermarktung oder Personalanstellung teilgenommen. Ausserdem habe man 174 Informations- und Beratungsanfragen beantwortet. Und am Kulturtag 2018 der «Foire du Valais» hätten 200 Personen teilgenommen.

pd/tma

26. Februar 2019, 15:38

Artikel teilen