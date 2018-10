In den Bergen stellenweise bis gegen 1 Meter Neuschnee

Am Samstagabend und in der vergangenen Nacht sind verbreitet grössere Niederschlagsmengen gefallen, dazu sank die Schneefallgrenze zum Teil bis in tiefe Lagen ab. Im Tessin und in Graubünden wurden lokal über 150 Liter Regen pro Quadratmeter verzeichnet, in den Bergen gab es stellenweise bis gegen 1 Meter Neuschnee.

Wie «MeteoNews» mitteilt, fielen in den vergangenen 34 Stunden seit gestern 0 Uhr verbreitet 20 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter, in Graubünden und im Tessin wurden flächig 50 bis 80, lokal auch über 100 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Spitzenreiter sind Robiei im Tessin auf knapp 1900 Metern und der Berninapass mit jeweils rund 160 Litern Regen pro Quadratmeter.

Besonders in den höheren Alpen fiel ein Grossteil des Niederschlags als Schnee, so wurden in den Bergen im Berner Oberland sowie Wallis Neuschneemengen um 15 bis 30 Zentimeter verzeichnet, im Simplongebiet und im Goms waren es rund 50 Zentimeter Neuschnee. Im Nordtessin sowie in Mittel- und Südbünden konnten gar 50 bis 90 Zentimeter Schnee registriert werden. Die Messungen erfolgen zum Grossteil aber automatisch und unterliegen messbedingten Schwankungen und Ungenauigkeiten.

Die grösste von Hand gemessene Neuschneemenge gab es in Arosa-Maran mit 72 Zentimetern, gefolgt von Disentis mit 55 Zentimetern Neuschnee. Auf dem Weissfluhjoch wurden 51 Zentimeter registriert. Durch die kräftigen Niederschläge sank die Schneefallgrenze teilweise bis in die Täler, so dass es in Chur am Sonntagmorgen ein weisses Erwachen unter einer 10 Zentimeter dicken Schneedecke gab. Aber auch im Mittelland flöckelte es gebietsweise leicht, der Schnee blieb aber nicht liegen. Erst aber einer Höhe von etwa 600 bis 800 Metern wurde es leicht weiss, im Baselbiet und im Jura teilweise sogar ab 500 Metern.

Die Niederschläge lassen am Sonntag zumindest im Norden zunehmend nach, die Temperaturen erholen sich kaum. Auch der Wochenstart verläuft bewölkt, zudem können von Süden her mit einer stürmischen Höhenströmung Niederschläge in die Deutschschweiz gelangen. Mit 5 bis 8 Grad bleibt es kühl. Die Schneefallgrenze kann zwischen 1000 und 1500 Metern im Jura und in den Voralpen liegen, in den Alpen fällt möglicherweise aber bis auf rund 2000 Metern Regen. Zudem hat der Föhn teilweise noch seine Finger im Spiel.

pd/map

28. Oktober 2018, 13:08

